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В Норвегии арестовали россиянина после обыска
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В Норвегии арестовали россиянина после обыска в квартире 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина 1983 года рождения, задержанный полицией Осло в четверг после обнаружения похожего на взрывное устройство предмета, будет находиться под стражей две недели, говорится в решении суда, переданном РИА Новости.
"Ислам … (полное имя арестованного не уточняется — ред.) 15.06.1983 года рождения может содержаться под стражей, пока прокуратурой или судом не будет принято другое решение, но не долее 5 мая 2018 года", — говорится в решении суда.
В материалах суда говорится, что решение о заключении под стражу принято после того, как в квартире, в которой находился подозреваемый, обнаружили похожий на взрывное устройство предмет, а снятие ареста может повредить начатому следствию. Суд не называет гражданства подозреваемого, упоминается лишь полное имя и во время слушаний ему предоставили переводчика. Язык для перевода также не называется.
Норвежские СМИ пишут, что задержанный является россиянином, родом из Чечни. Его задержали в четверг вечером после обыска в одной из квартир в столице Норвегии. Полицию вызвали туда после сообщений, что там находится некий пострадавший и что ему необходима была помощь. Прибывшая на место полиция констатировала, что мужчина пострадал легко, однако, характер ранений не конкретизируется. Как следует из материалов из суда, арестованному оказана медпомощь.
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