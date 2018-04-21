В Норвегии арестовали россиянина после обыска в квартире

Мужчина 1983 года рождения, задержанный полицией Осло в четверг после обнаружения похожего на взрывное устройство предмета, будет находиться под стражей две недели, говорится в решении суда, переданном РИА Новости

"Ислам … (полное имя арестованного не уточняется — ред.) 15.06.1983 года рождения может содержаться под стражей, пока прокуратурой или судом не будет принято другое решение, но не долее 5 мая 2018 года", — говорится в решении суда.

В материалах суда говорится, что решение о заключении под стражу принято после того, как в квартире, в которой находился подозреваемый, обнаружили похожий на взрывное устройство предмет, а снятие ареста может повредить начатому следствию. Суд не называет гражданства подозреваемого, упоминается лишь полное имя и во время слушаний ему предоставили переводчика. Язык для перевода также не называется.