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В Москве арестовали второго обвиняемого в краже мемориальной барокамеры
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В Москве арестовали второго обвиняемого в краже мемориальной барокамеры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы санкционировал арест второго обвиняемого в похищении барокамеры из Мемориального музея космонавтики, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Радмира Калимуллина, 1980 года рождения, меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде. Срок ареста установлен до 20 июня.
Калимуллину предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ «Кража» (максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы). Ранее суд также отправил под арест его предполагаемого соучастника Владимира Аникина. По данным следствия, по предварительному сговору с группой лиц они тайно похитил барокамеру, принадлежащую Мемориальному музею космонавтики.
Барокамера «СБК-48» из столичного Музея космонавтики была похищена с охраняемой стоянки на 1-й Лыковской улице. Пропажу обнаружили в начале апреля. Ряд СМИ сообщали, что барокамеру планировалось отреставрировать ко Дню космонавтики.
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