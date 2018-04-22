В Рыбинске выясняют причину обрушения крыши в магазине

Крыша магазина обрушилась в субботу вечером. По предварительным данным, никто не пострадал.

"Начата доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков составов преступлений, предусмотренных статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.