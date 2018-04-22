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В Рыбинске выясняют причину обрушения крыши в магазине
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В Рыбинске выясняют причину обрушения крыши в магазине 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Следователи проверяют, почему обрушилась крыша магазина «Дикси» в Рыбинске Ярославской области: есть ли в данном случае признаки халатности или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
Крыша магазина обрушилась в субботу вечером. По предварительным данным, никто не пострадал.
"Начата доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков составов преступлений, предусмотренных статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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