В Рыбинске выясняют причину обрушения крыши в магазине 

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Следователи проверяют, почему обрушилась крыша магазина «Дикси» в Рыбинске Ярославской области: есть ли в данном случае признаки халатности или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
Крыша магазина обрушилась в субботу вечером. По предварительным данным, никто не пострадал.
"Начата доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков составов преступлений, предусмотренных статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.