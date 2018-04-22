СК начал проверку по факту обрушения крыши супермаркета в Рыбинске

"Следственные органы СК РФ по Ярославской области проводят доследственную проверку по факту обрушения крыши магазина «Дикси» в городе Рыбинске. Проверка ведется на предмет установления наличия или отсутствия признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), и ст. 293 УК РФ ("Халатность")", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате обрушения крыши магазина нет. На месте происшествия минувшей ночью работали следователи и криминалисты Следственного управления.

Как сообщил в субботу ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Ярославской области Михаил Зверев, повреждения крыша получила из-за непогоды. Накануне на большей части территории ЦФО объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 25 м/с, местами прошел сильный дождь со снегом и градом.