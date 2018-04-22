Названа причина обрушения крыши в супермаркете в Рыбинске

Причиной частичного обрушения в гипермаркете Рыбинска мог стать засор водостока

городе Рыбинске Причиной обрушения части конструкции кровли и витрины в здании гипермаркета "Дикси" Ярославской области мог стать засор водостока, из-за чего вода скопилась на крыше, и кровля обрушилась. Как сообщается на сайте администрации города, таковы предварительные версии инцидента по итогам заседания оперативной группы.

Сообщение об обрушении конструкций гипермаркета на улице Толбухина поступило в местные оперативные службы около 20:10 мск 21 апреля. Магазин к этому времени был закрыт, никто не пострадал. В региональном МЧС сообщили, что обрушение произошло во время непогоды, когда шел дождь, дул порывистый ветер.

"Здание построено из металлоконструкций, имеет мягкую кровлю и внутренний водосток. По правилам эксплуатации собственник должен чистить водостоки, чтобы избежать засоров. По предварительным данным, это требование не выполнялось, что привело к накоплению и сходу воды на мембрану кровли. Потоком снесло ограждение конструкций витража, и витрина выпала на улицу", — цитирует пресс-служба администрации Рыбинска директора местного департамента архитектуры и градостроительства Любовь Тихонову.

Как было отмечено, здание имело разрешение на ввод в эксплуатацию. В администрации также сообщили, что по итогам предварительных проверок опасности обрушения всего здания нет, конструктивные элементы не пострадали. Территория торгового центра сейчас оцеплена, ведется мониторинг состояния здания.