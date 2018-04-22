Названа причина обрушения крыши в супермаркете в Рыбинске

Причиной обрушения части конструкции кровли и витрины в здании гипермаркета "Дикси" в городе Рыбинске Ярославской области мог стать засор водостока, из-за чего вода скопилась на крыше, и кровля обрушилась. Как сообщается на сайте администрации города, таковы предварительные версии инцидента по итогам заседания оперативной группы.
Сообщение об обрушении конструкций гипермаркета на улице Толбухина поступило в местные оперативные службы около 20:10 мск 21 апреля. Магазин к этому времени был закрыт, никто не пострадал. В региональном МЧС сообщили, что обрушение произошло во время непогоды, когда шел дождь, дул порывистый ветер.
"Здание построено из металлоконструкций, имеет мягкую кровлю и внутренний водосток. По правилам эксплуатации собственник должен чистить водостоки, чтобы избежать засоров. По предварительным данным, это требование не выполнялось, что привело к накоплению и сходу воды на мембрану кровли. Потоком снесло ограждение конструкций витража, и витрина выпала на улицу", — цитирует пресс-служба администрации Рыбинска директора местного департамента архитектуры и градостроительства Любовь Тихонову.
Как было отмечено, здание имело разрешение на ввод в эксплуатацию. В администрации также сообщили, что по итогам предварительных проверок опасности обрушения всего здания нет, конструктивные элементы не пострадали. Территория торгового центра сейчас оцеплена, ведется мониторинг состояния здания.
Следственное управление СК РФ по Ярославской области начало проверку на предмет установления наличия или отсутствия признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), и ст. 293 УК РФ ("Халатность").