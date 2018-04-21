В Приморье малолетние вандалы осквернили несколько могил

Несовершеннолетние в возрасте от девяти до семнадцати лет оскверняли могилы на городском кладбище Партизанска

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю , вандалы разрушили несколько памятников и оградок. После задержания молодые люди сознались в содеянном.

«В отношении 17-летнего местного жителя дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации (надругательство над местами захоронения умерших). Санкция статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает штраф, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев», — говорится в пресс-релизе полиции.

Отмечается, что другие злоумышленники не могут быть привлечены к уголовной ответственности в силу возраста. Несовершеннолетние поставлены на учет в органах внутренних дел, с подростками и их родителями инспекторами ПДН проводится профилактическая работа.