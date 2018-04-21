120 тысяч рублей украли лжесотрудники прокуратуры у 80-летней нижегородки

В Нижнем Новгороде двое злоумышленников украли 120 тысяч рублей у 80-летней жительницы микрорайона Мещерское озеро.

Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 рассказали в правоохранительных органах

По предварительным данным, мужчина и женщина, представившись сотрудниками прокуратуры , зашли к старушке в квартиру и сообщили, что скоро ожидается обмен денег. В связи с этим они потребовали у пожилой женщины показать все имевшиеся в жилище сбережения.

Потерпевшая выполнила просьбу визитеров. После их ухода хозяйка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, лжесотрудники пенсионного фонда похитили у нижегородца 365 тысяч рублей.