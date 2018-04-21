120 тысяч рублей украли лжесотрудники прокуратуры у 80-летней нижегородки 

В Нижнем Новгороде двое злоумышленников украли 120 тысяч рублей у 80-летней жительницы микрорайона Мещерское озеро.
Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 рассказали в правоохранительных органах.
По предварительным данным, мужчина и женщина, представившись сотрудниками прокуратуры, зашли к старушке в квартиру и сообщили, что скоро ожидается обмен денег. В связи с этим они потребовали у пожилой женщины показать все имевшиеся в жилище сбережения.
Потерпевшая выполнила просьбу визитеров. После их ухода хозяйка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Напомним, лжесотрудники пенсионного фонда похитили у нижегородца 365 тысяч рублей.