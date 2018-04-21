Калининградец прописал у себя иностранцев из Средней Азии

Три года тюрьмы ждёт жителя Калининграда . Он прописал в своей квартире девятерых граждан одной из республик Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в субботу, 21 апреля.

Полицейские выяснили, что иностранцы в этой квартире никогда не проживали, соответственно и постановка их на учёт незаконна.