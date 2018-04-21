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Калининградец прописал у себя иностранцев из Средней Азии
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Калининградец прописал у себя иностранцев из Средней Азии 

Вести Калининград 28 минут назад
Фото: Вести Калининград
Три года тюрьмы ждёт жителя Калининграда. Он прописал в своей квартире девятерых граждан одной из республик Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в субботу, 21 апреля.
Полицейские выяснили, что иностранцы в этой квартире никогда не проживали, соответственно и постановка их на учёт незаконна.
«По данному факту дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», — сообщает пресс-служба полиции.
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