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В Холмогорском районе доверчивый северянин «подарил» мошенникам 81 тысячу рублей
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В Холмогорском районе доверчивый северянин «подарил» мошенникам 81 тысячу рублей 

29.ru 31 минуту назад
Фото: 29.ru
В Холмогорском районе мошенники обманули доверчивого северянина на 81 тысячу рублей. Деньги мужчина перевел с карты супруги, она же обратилась в дежурную часть полиции.
— Во время работы следственно-оперативной группы выяснилось, что в конце марта вечером на мобильный супруга 41-летней женщины позвонил якобы работник одного из банков. Он пояснил, что для предотвращения незаконного списания денежных средств с банковской карты необходимо у банкомата провести ряд манипуляций для активизации «дополнительной защиты». Мужчина выполнил инструкции злоумышленника. В результате со счета были похищены денежные средства, — пояснили в пресс-службе регионального ОМВД.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Сотрудники полиции напоминают гражданам, что банки никогда не звонят клиентам с подобными сообщениями. Любой звонок от лица финансового учреждения с сообщением о проблемах с банковским счетом является делом рук мошенников. Все вопросы, связанные с обслуживанием банковского счета, необходимо решать только по телефону службы технической поддержки, указанному на обороте банковской карты. Он бесплатный и круглосуточный.
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