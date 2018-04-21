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В Крыму автомобильного пьяницу-рецидивиста отправили в колонию
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В Крыму автомобильного пьяницу-рецидивиста отправили в колонию 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. В Ялте за управление автомобилем в нетрезвом состоянии 32-летний мужчина приговорен к четырем месяцам в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По информации ведомства, автолюбитель, ранее имевший судимость за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, в августе прошлого года ездил по улицам Ялты нетрезвым.
"Виновному по совокупности приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 1 месяц", — отметили в пресс-службе.
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