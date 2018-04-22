Ещё
В Тбилиси украли картину Кипренского и руль от Mercedes
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тбилиси украли картину Кипренского и руль от Mercedes 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Sputnik
Полиция Грузии задержала 31-летнего мужчину, который украл несколько антикварных вещей, в том числе картину знаменитого русского портретиста Ореста Кипренского и руль от Mercedes, сообщается на сайте МВД.
По данным ведомства, мужчина украл драгоценные антикварные вещи из жилого дома в центре Тбилиси, однако не уточняется, кому принадлежит жилье.
"Среди украденных вещей картина, написанная русским портретистом Орестом Кипренским в 1817 году, еще одно антикварное полотно неизвестного автора, коллекционный руль автомобиля Mercedes, выполненный из слоновой кости, старинный руль корабля, восемь антикварных стульев, ковры и другие вещи", — говорится в заявлении министерства.
Полицейские изъяли все украденные вещи при обыске автомобиля мужчины. Антиквариат будет возвращен владельцу после завершения следствия, отмечается в сообщении.
РИА Новости: последние новости
В Рыбинске выясняют причину обрушения крыши в магазине Белорусский "Робин Гуд" на украденные деньги накормил детей мороженым Петербуржец украл часы за 900 тысяч рублей и подарил супруге
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной42
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США206
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина150
Умер звезда «Гарри Поттера» и «Остина Пауэрса»13
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство66
Видео
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком
Происшествия
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение