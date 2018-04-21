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В Ленинградской области серийного насильника осудили на 14 лет колонии
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В Ленинградской области серийного насильника осудили на 14 лет колонии 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Серийный насильник из Молдавии получил 14 лет колонии особого режима в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Судом и следствием установлено, что вечером 9 сентября 2017 года мужчина прибыл в город Отрадное Кировского района Ленобласти, где подкараулил 17-летнюю студентку, напал на нее, избил, и, угрожая ножом, изнасиловал, а также совершил в ее отношении другие насильственные действия сексуального характера. В ночь на 2 октября он напал на 16-летнюю девушку, отвел к реке Святка, где надругался над ней, угрожая убийством.
Собранные следователями в городе Кировск доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему гражданину Молдавии.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. При этом суд постановил взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее он уже был судим за совершение аналогичных преступлений на территории Ленобласти, отбывал наказание в местах лишения свободы вплоть до 2014 года, после чего был депортирован. По прибытии на родину злоумышленник сменил фамилию и вновь вернулся в Россию.
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