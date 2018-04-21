В Ленинградской области серийного насильника осудили на 14 лет колонии

Судом и следствием установлено, что вечером 9 сентября 2017 года мужчина прибыл в город Отрадное Кировского района Ленобласти, где подкараулил 17-летнюю студентку, напал на нее, избил, и, угрожая ножом, изнасиловал, а также совершил в ее отношении другие насильственные действия сексуального характера. В ночь на 2 октября он напал на 16-летнюю девушку, отвел к реке Святка, где надругался над ней, угрожая убийством.

Собранные следователями в городе Кировск доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему гражданину Молдавии.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. При этом суд постановил взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.