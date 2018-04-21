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«До сих пор трясёт»: в южноуральском городке заминировали пятиэтажку
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«До сих пор трясёт»: в южноуральском городке заминировали пятиэтажку 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Проверяя информацию о минировании, полицейские в срочном порядке эвакуировали жителей пятиэтажки в Южноуральске. Одну из центральных улиц города во время операции перекрыли машины специальных служб. Об этом сайту 74.ru сообщили очевидцы происшествия.
— Меня до сих пор трясёт — я в этом доме живу, — рассказала Виктория. — Полицейский ходил по квартирам, сообщал, что наш дом заминировали и просил покинуть квартиры. Честно говоря, не знаю, сколько людей вышло. Не видела, потому что мои окна выходят на дорогу. Всё, что наблюдала, — это как полицейская машина перекрыла дорогу, а следом примчали пожарный автомобиль и аварийно-спасательная служба 04.
В областной полиции подтвердили информацию, отметив, что хулигана уже задержали.
— Около 16:20 сегодня, 21 апреля поступил звонок на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Мужчина сообщил, что в Южноуральске заминирован один из жилых домов. Сотрудники полиции проверили эту информацию. Опасных предметов не обнаружено. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний местный житель. Он сообщил о минировании, находясь в алкогольном опьянении и из хулиганских побуждений.
Мужчина по статье 91 Уголовного кодекса РФ водворён в изолятор временного содержания.
— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения, — заключили в полиции.
74.ru: последние новости
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