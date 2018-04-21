«До сих пор трясёт»: в южноуральском городке заминировали пятиэтажку

Проверяя информацию о минировании, полицейские в срочном порядке эвакуировали жителей пятиэтажки в Южноуральске . Одну из центральных улиц города во время операции перекрыли машины специальных служб. Об этом сайту 74.ru сообщили очевидцы происшествия.

— Меня до сих пор трясёт — я в этом доме живу, — рассказала Виктория. — Полицейский ходил по квартирам, сообщал, что наш дом заминировали и просил покинуть квартиры. Честно говоря, не знаю, сколько людей вышло. Не видела, потому что мои окна выходят на дорогу. Всё, что наблюдала, — это как полицейская машина перекрыла дорогу, а следом примчали пожарный автомобиль и аварийно-спасательная служба 04.

В областной полиции подтвердили информацию, отметив, что хулигана уже задержали.

— Около 16:20 сегодня, 21 апреля поступил звонок на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области . — Мужчина сообщил, что в Южноуральске заминирован один из жилых домов. Сотрудники полиции проверили эту информацию. Опасных предметов не обнаружено. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний местный житель. Он сообщил о минировании, находясь в алкогольном опьянении и из хулиганских побуждений.

Мужчина по статье 91 Уголовного кодекса РФ водворён в изолятор временного содержания.

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения, — заключили в полиции.