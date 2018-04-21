С крыши ростовского Дома офицеров упал мужчина

ЧП произошло сегодня днем в центре донской столицы на проспекте Буденновский. Около 14.00 с крыши Дома офицеров упал мужчина, сообщает DON24. По информации издания, пострадавшего увезли в больницу. На месте работает полиция.

По пока неподтвержденным данным, мужчина в составе рабочей бригады ремонтировал крышу здания. Что послужило причиной падения, предстоит выяснить правоохранительным органам

О состоянии пострадавшего пока не сообщается. Известно лишь, что в больницу увезли его без сознания.

— По факту происшествия проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции, — пояснили в областном главке.