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С крыши ростовского Дома офицеров упал мужчина
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С крыши ростовского Дома офицеров упал мужчина 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
ЧП произошло сегодня днем в центре донской столицы на проспекте Буденновский. Около 14.00 с крыши Дома офицеров упал мужчина, сообщает DON24. По информации издания, пострадавшего увезли в больницу. На месте работает полиция.
По пока неподтвержденным данным, мужчина в составе рабочей бригады ремонтировал крышу здания. Что послужило причиной падения, предстоит выяснить правоохранительным органам.
О состоянии пострадавшего пока не сообщается. Известно лишь, что в больницу увезли его без сознания.
— По факту происшествия проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции, — пояснили в областном главке.
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