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Грабитель со стажем напал на жительницу Самары прямо возле ее дома
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Грабитель со стажем напал на жительницу Самары прямо возле ее дома 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В свои 29 лет подозреваемый уже был судим за кражу, мошенничество и грабеж. Безработный самарец, которого не раз привлекали к уголовной ответственности, снова решил заработать грабежом. По версии правохранителей, мужчина набросился на 48-летнюю пострадавшую, вырвал из ее рук сумку и скрылся. Нападение произошло недалеко от дома женщины, на улице 22 Партсъезда. Похищенные вещи были найдены в одном из соседних дворов. Злоумышленник забрал деньги и телефон, а сумку с кошельком выбросил. Полицейские установили личность подозреваемого и провели задержание. Предполагаемый злоумышленник к 29 годам успел совершить целый ряд преступлений. Уголовное дело, возбужденное по статье «Грабеж», не стало для мужчины первым. В настоящее время выясняется судьба похищенного, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: pixabay.com
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