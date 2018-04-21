Саратовская мошенница попалась в Петербурге 

Петербургские стражи порядка задержали числящуюся в федеральном розыске уроженку Саратова, обвиняемую в совершении нескольких преступлений на территории другого региона.
Как стало известно, накануне около 8 часов вечера у дома 45/2 на улице Оптиков в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в руки полицейских попалась 51-летняя уроженка Саратова. Выяснилось, что задержанную особу давно ищут в ее родных краях. Там она находится в федеральном розыске за совершение мошенничества и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
«Женщина доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Инициатору розыска сообщено о его задержании», — сообщили сегодня в пресс-службе петербургского главка МВД РФ.