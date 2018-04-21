В Петербурге завели дела на авиадебоширов, угрожавших женщине расправой

Санкт-Петербург. Двое мужчин распивали спиртные напитки и угрожали женщине на борту рейса Дубай

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое мужчин, которые распивали спиртные напитки на борту самолета, летевшего из Арабских Эмиратов, а также угрожали другой пассажирке.

«Мужчины в грубой форме, используя нецензурную брань, высказывали в адрес пассажирки угрозы убийством и причинением ей тяжкого вреда здоровью», — приводит агентство слова Волк.

Отмечается, что в отношении нарушителей были заведены уголовные дела по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».