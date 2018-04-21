Ещё
В Петербурге завели дела на авиадебоширов, угрожавших женщине расправой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге завели дела на авиадебоширов, угрожавших женщине расправой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Двое мужчин распивали спиртные напитки и угрожали женщине на борту рейса Дубай — Санкт-Петербург.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое мужчин, которые распивали спиртные напитки на борту самолета, летевшего из Арабских Эмиратов, а также угрожали другой пассажирке.
«Мужчины в грубой форме, используя нецензурную брань, высказывали в адрес пассажирки угрозы убийством и причинением ей тяжкого вреда здоровью», — приводит агентство слова Волк.
Отмечается, что в отношении нарушителей были заведены уголовные дела по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».
ИД «Собеседник»: последние новости
Два элитных авто за 20 млн угнали у хроникёра Tatler в Москве Труп зарезанной женщины нашли в квартире в Гольяново Полиция разыскивает угнавшего Lexus за 3,8 млн рублей в СВАО Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шторм накроет всю Москву за час32
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство43
ФСБ предотвратила теракты в России291
Скончалась Нина Дорошина199
В Сети всплыли эротические фото Собчак192
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение