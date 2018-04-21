Мать застреленного полицейским жителя Петербурга обжаловала решение суда о взыскании с МВД

"Мы обжаловали решение Замоскворецкого суда Москвы , который только частично удовлетворил наши требования", — сказал защитник.

Изначально мать Демидова Наталья Зверева подала в Замоскворецкий суд иск к МВД РФ о возмещении морального вреда на сумму 1,5 млн рублей, а позже увеличила требования до 4 млн рублей, но суд решил взыскать 150 тыс. рублей с ведомства.

В ноябре 2015 года Артемьев, который на тот момент был оперативником 26-го отдела полиции Красногвардейского района Петербурга, в состоянии алкогольного опьянения в служебном кабинете выстрелил Демидову в голову из табельного пистолета, пострадавший скончался на месте. Артемьев только частично признал вину, сказав суду, что не хотел убивать Демидова, а достал пистолет из кобуры и непроизвольно передернул затвор, после чего произошел случайный выстрел.