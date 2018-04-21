Мать застреленного полицейским жителя Петербурга обжаловала решение суда о взыскании с МВД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Мать петербуржца Дмитрия Демидова, по неосторожности застреленного в 2015 году бывшим оперативником полиции Петербурга Андреем Артемьевым, обжаловала решение суда о взыскании с МВД РФ 150 тыс. рублей из заявленных четырех млн в рамках иска о возмещении морального вреда. Об этом ТАСС сообщил юридических представитель заявительницы.
"Мы обжаловали решение Замоскворецкого суда Москвы, который только частично удовлетворил наши требования", — сказал защитник.
Изначально мать Демидова Наталья Зверева подала в Замоскворецкий суд иск к МВД РФ о возмещении морального вреда на сумму 1,5 млн рублей, а позже увеличила требования до 4 млн рублей, но суд решил взыскать 150 тыс. рублей с ведомства.
В ноябре 2015 года Артемьев, который на тот момент был оперативником 26-го отдела полиции Красногвардейского района Петербурга, в состоянии алкогольного опьянения в служебном кабинете выстрелил Демидову в голову из табельного пистолета, пострадавший скончался на месте. Артемьев только частично признал вину, сказав суду, что не хотел убивать Демидова, а достал пистолет из кобуры и непроизвольно передернул затвор, после чего произошел случайный выстрел.
В декабре 2016 года Красногвардейский районный суд Петербурга признал бывшего полицейского виновным в причинении смерти по неосторожности, переквалифицировав обвинение со статьи «Убийство», и приговорил его к девяти месяцам колонии общего режима. Сторона обвинения просила для экс-оперативника Артемьева 12 лет колонии. Приговор был обжалован, но Санкт-Петербургский городской суд оставил его в силе.