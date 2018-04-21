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ФСБ сообщила о ликвидации сторонника ИГ в Ставропольском крае
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ФСБ сообщила о ликвидации сторонника ИГ в Ставропольском крае 

Ведомости 29 минут назад
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность сторонника запрещенной террористической организации «Исламское государство», который планировал теракты в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте ФСБ.
«Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности», — говорится в сообщении.
При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, добавила ФСБ.
На месте происшествия обнаружены обрез ружья 16-го калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг ИГ, рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и регионального управления ФСБ России.
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