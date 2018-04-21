ФСБ предотвратила нападение на здание правительства Ставропольского края

«Объектами террористических нападений должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности», — рассказали в ведомстве.

В ФСБ отметили, что 21 апреля в ходе задержания бандит оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, от которых скончался. На месте происшествия обнаружены обрез ружья 16-го калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленой арматуры и гвоздей, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольского краю.

Ранее в середине апреля сотрудники ФСБ задержали трех сторонников ИГ, планировавших совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.