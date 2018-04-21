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ФСБ предотвратила нападение на здание правительства Ставропольского края
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ФСБ предотвратила нападение на здание правительства Ставропольского края 

Свободная пресса 49 минут назад
Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов на Ставрополье. Нападения с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств планировал сторонник группировки «Исламское государство» *. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Объектами террористических нападений должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности», — рассказали в ведомстве.
В ФСБ отметили, что 21 апреля в ходе задержания бандит оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, от которых скончался. На месте происшествия обнаружены обрез ружья 16-го калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленой арматуры и гвоздей, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольского краю.
Ранее в середине апреля сотрудники ФСБ задержали трех сторонников ИГ, планировавших совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области.
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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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