В России около 30 млн человек ежегодно становятся жертвами преступлений 

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Около 30 млн граждан России ежегодно становятся потерпевшими от преступлений. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, данную статистику озвучил глава ведомства Александр Бастрыкин на лекции для студентов Санкт-Петербургского государственного университета.
"Рассказывая аудитории о правах участников уголовного судопроизводства, Александр Бастрыкин подчеркнул, что права потерпевших нуждаются в большей защите. Ежегодно от преступлений страдают в среднем 30 млн граждан в России", — сообщила Петренко.
На лекции Бастрыкин подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы их права могли быть реализованы на практике, а не только формально закреплены в законодательстве.
Глава СК также рассказал студентам об истории развития института уголовной ответственности юридических лиц. Он отметил, что Следственный комитет выступает за введение этого института в России. В качестве примеров Бастрыкин привел западную практику, которая оперативно позволяет взыскать компенсации с авиакомпаний в пользу родственников погибших в авиакатастрофах.