В России около 30 млн человек ежегодно становятся жертвами преступлений

"Рассказывая аудитории о правах участников уголовного судопроизводства, Александр Бастрыкин подчеркнул, что права потерпевших нуждаются в большей защите. Ежегодно от преступлений страдают в среднем 30 млн граждан в России", — сообщила Петренко.

На лекции Бастрыкин подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы их права могли быть реализованы на практике, а не только формально закреплены в законодательстве.

Глава СК также рассказал студентам об истории развития института уголовной ответственности юридических лиц. Он отметил, что Следственный комитет выступает за введение этого института в России. В качестве примеров Бастрыкин привел западную практику, которая оперативно позволяет взыскать компенсации с авиакомпаний в пользу родственников погибших в авиакатастрофах.