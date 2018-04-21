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В России около 3 млн человек ежегодно становятся жертвами преступлений
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В России около 3 млн человек ежегодно становятся жертвами преступлений 

ТАСС 21 апреля 2018
Около 3 млн граждан России ежегодно становятся потерпевшими от преступлений. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, данную статистику озвучил глава ведомства Александр Бастрыкин на лекции для студентов Санкт-Петербургского государственного университета.
"Рассказывая аудитории о правах участников уголовного судопроизводства, Александр Бастрыкин подчеркнул, что права потерпевших нуждаются в большей защите. Ежегодно от преступлений страдают в среднем 3 млн граждан в России", — сообщила Петренко.
На лекции Бастрыкин подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы их права могли быть реализованы на практике, а не только формально закреплены в законодательстве.
Глава СК также рассказал студентам об истории развития института уголовной ответственности юридических лиц. Он отметил, что Следственный комитет выступает за введение этого института в России. В качестве примеров Бастрыкин привел западную практику, которая оперативно позволяет взыскать компенсации с авиакомпаний в пользу родственников погибших в авиакатастрофах.
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