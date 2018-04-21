В Армении шесть человек задержаны за планирование терактов

БАКУ , 21 апр — Sputnik . Служба национальной безопасности Армении опубликовала заявление о раскрытии планировавшихся в местах общественного значения в ряде населенных пунктов страны взрывах, сообщает Sputnik Армения. Организаторами названы связанные с вооруженной группой Жирайра Сефиляна и «Сасна црер» граждане Армении Г. Б. и Ш. М.

Использование самодельных радиоуправляемых взрывных устройств должно было вызвать всеобщую атмосферу страха в Армении, что в свою очередь, привело бы к давлению на органы власти с требованием пойти на определенные шаги.

На основе подозрений, кроме двух вышеназванных лиц задержаны еще четыре человека.

"Согласно полученной информации, связанные с Жирайром Сефиляном (осужденным оппозиционером) и группой «Сасна црер» (захватившей в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване — ред.) двое граждан Армении, создав преступное сообщество и возглавив его, намеревались устроить взрывы с помощью установки в ряде мест общественного значения 100-150 самодельных дистанционно управляемых взрывных устройств", — говорится в сообщении, размешенном на сайте СНБ.

Взрывы должны были быть совершены, в частности, на площади Свободы, ТЦ «Далма Гарден Мол», под мостами и другими объектами инфраструктуры.

"Целью было убить или нанести тяжелые телесные повреждения представителям правоохранительных органов , должностных лиц", — говорится в сообщении.

По данному факту в следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по статьям «создание преступного сообщества или участие в преступном сообществе», «подготовка теракта организованной группой», «незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ», «изготовление оружия», совершенные организованной группой.

В рамках дела СНБ Армении провело 19 обысков в различных квартирах и автомобилях, в результате чего были обнаружены детонаторы, порох, фитили и другие элементы взрывных устройств.