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В Питере арестовали сторонников «Джебхат ан-Нусры»
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В Питере арестовали сторонников «Джебхат ан-Нусры» 

Вести.Ru 58 минут назад
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в субботу санкционировал арест двоих граждан Киргизии, которые пытались уехать в Сирию, чтобы воевать в рядах международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы", запрещена в РФ).
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы городских судов Дарью Лебедеву, подозреваемые: 21-летний Маруфжон Исаков и 20-летний Камолиддин Азимжанов — арестованы на два месяца. Оба фигуранта против заключения под стражу не возражали.
На аресте настаивало следствие, ссылаясь на то, что у задержанных нет постоянного места жительства и регистрации в России, а документы о временной регистрации у обоих просрочены.
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 1 декабря 2017 года по 17 апреля 2018 этого года подозреваемые нашли в Сирии пособника, который помог бы им вступить в «Джебхат ан-Нусру», отправили ему фото своих паспортов. Он же предложил Исакову и Азимжанову безопасный путь из России в Сирию и обещал посодействовать с доставкой на перевалочный пункт, а далее — с распределением в тренировочный лагерь боевиков.
Оба подозреваемых дали признательные показания. Против них возбуждено дело по признакам приготовления к участию в деятельности террористической организации.
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