Присягнувший лидеру ИГ террорист готовил атаки на чиновников и ФСБ

Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов в Ставропольском крае . Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 21 апреля.

Отмечается, что целями могли стать правительство Ставропольского края и региональное управление ФСБ. При себе у террориста нашли схемы расположения и подходов к зданиям этих учреждений. Преступника не удалось задержать: он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

На месте происшествия также обнаружили и изъяли флаг ИГ и рукописный текст с присягой, обрез ружья 16 калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей.