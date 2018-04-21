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Присягнувший лидеру ИГ террорист готовил атаки на чиновников и ФСБ
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Присягнувший лидеру ИГ террорист готовил атаки на чиновников и ФСБ 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 21 апреля.
«Вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целями могли стать правительство Ставропольского края и региональное управление ФСБ. При себе у террориста нашли схемы расположения и подходов к зданиям этих учреждений. Преступника не удалось задержать: он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
На месте происшествия также обнаружили и изъяли флаг ИГ и рукописный текст с присягой, обрез ружья 16 калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей.
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