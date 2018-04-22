Россиянин задержан в Норвегии после обыска 

Россиянин по имени Ислам задержан в норвежской столице после того, как полицейские нашли у него в квартире предмет, похожий на взрывное устройство.
"Ислам 15.06.1983 года рождения может содержаться под стражей, пока прокуратурой или судом не будет принято другое решение, но не долее 5 мая 2018 года", — говорится в решении суда, которое приводит РИА Новости.
В суде также отметили, что после обнаружения в квартире мужчины вышеназванного предмета, снятие ареста способно повредить начатому следствию.
Отметим, что в суде не назвали гражданство подозреваемого, но местные СМИ пишут, что он уроженец Чеченской республики. Кроме того, по их информации, полиция прибыла на его квартиру после сообщений о том, что в ней находится раненый человек. Правоохранители выяснили, что речь не идет о серьезном ранении, но решили осмотреть квартиру, где и нашли подозрительный предмет.