Россиянин задержан в Норвегии после обыска

Россиянин по имени Ислам задержан в норвежской столице после того, как полицейские нашли у него в квартире предмет, похожий на взрывное устройство.

"Ислам 15.06.1983 года рождения может содержаться под стражей, пока прокуратурой или судом не будет принято другое решение, но не долее 5 мая 2018 года", — говорится в решении суда, которое приводит РИА Новости

В суде также отметили, что после обнаружения в квартире мужчины вышеназванного предмета, снятие ареста способно повредить начатому следствию.