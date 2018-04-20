«Почта России» выявила массовую кражу вещей из посылок в Москве 

Пять сотрудников сортировочного почтамта «Почты России» на юге Москвы задержаны по подозрению в краже содержимого посылок. Предположительно, они вскрыли 320 почтовых отправлений и украли из них вещи на сумму около 75 тысяч рублей.
Воров вычислили благодаря системе внутреннего контроля, а также другим сотрудникам, которые рассказали о действиях коллег службе безопасности.
«Подозреваемые будут уволены с работы. Кроме того, в судебном порядке с них будет взыскана сумма ущерба», — цитирует РИА Новости заявление «Почты России».