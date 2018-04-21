Белорусский вор на украденные деньги накормил детей мороженым

В белорусской деревне поймали местного «Робин Гуда», который на украденные деньги купил деревенским детям мороженое. Об этом сообщили на официальном сайте Управления внутренних дел Минского облисполкома.

По данным правоохранительных органов, житель деревни Куренец приехал домой и на некоторое время оставил свой автомобиль во дворе открытым. По возвращению мужчина не обнаружил двух сотен рублей (6 125 российских рублей), лежавших в бардачке машины.

Пострадавший обратился в полицию и вора быстро нашли. Им оказался неработающий деревенский житель. Половину украденных денег он уже успел потратить. Выяснилось, что на эти деньги мужчина купил местной детворе мороженое.

В отношении фигуранта завели дело.