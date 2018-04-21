Белорусский «Робин Гуд» на украденные деньги накормил детей мороженым

МОСКВА , 21 апр — РИА Новости . В белорусской деревне Куренец задержали грабителя, потратившего часть украденных денег на мороженое для детей. Об этом сообщается на сайте Управления внутренних дел минского облисполкома.

По данным правоохранителей, местный житель обнаружил пропажу двухсот рублей из салона автомобиля (около шести тысяч российских рублей) и обратился в милицию.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что почти половину похищенных денег он потратил на мороженое, которое раздал детям на улице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.