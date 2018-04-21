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В Дагестане найдены две группы боевиков: есть убитые
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В Дагестане найдены две группы боевиков: есть убитые 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В Дербенте в ходе спецоперации уничтожены боевики. Об этом сообщил источник в силовых структурах Дагестана. По его словам, при проверке одного из адресов по силовикам был открыт огонь. Завязалась перестрелка. Несколько боевиков уничтожены, передает ТАСС.
По данным «Интерфакса», сотрудники ФСБ и МВД Дагестана проводят спецоперацию в Дербенте, где в частном доме заблокирована еще одна группа членов бандподполья. По данным источника, штурм ведется в микрорайоне «Аэропорт». Боевики открыли стрельбу по силовикам, идет перестрелка.
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