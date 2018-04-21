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В Дагестане ликвидировали группу боевиков
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В Дагестане ликвидировали группу боевиков 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В дагестанском Дербенте в ходе спецоперации ликвидировали группу боевиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было заблокировано домовладение, в котором укрываются боевики. По предварительным данным, несколько из них уже ликвидированы, активная фаза спецоперации продолжается", — заявил источник.
Ранее сообщалось, что в дагестанском Дербенте и Дербентском районе был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Как отмечается, на территории области ведется поиск боевиков и их пособников.
В конце 2017 года в ходе КТО в Дагестане нейтрализовали главаря «балаханинской» банды.
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