В Дагестане ликвидировали группу боевиков

В дагестанском Дербенте в ходе спецоперации ликвидировали группу боевиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было заблокировано домовладение, в котором укрываются боевики. По предварительным данным, несколько из них уже ликвидированы, активная фаза спецоперации продолжается", — заявил источник.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Дербенте и Дербентском районе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Как отмечается, на территории области ведется поиск боевиков и их пособников.