Ещё
В Армении предотвращен теракт с использованием взрывчатых веществ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Хакасии разбился легкомоторный самолет
В Хакасии разбился легкомоторный самолет

В Армении предотвращен теракт с использованием взрывчатых веществ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Газета.Ru
При обыске у подозреваемых лиц обнаружены компоненты взрывного устройства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Службу национальной безопасности республики.
В заявлении говорится, что двое граждан, причастных к Жирайру Сефиляну и членам вооруженной группировки «Сасна црер» (захватившие летом 2016 года полицейский полк в Ереване), планировали организовать взрывы на транспорте и в общественных местах. Это должно было привести к атмосфере страха и заставить власти пойти на поводу у террористов.
По данным спецслужб, в квартирах и автомобилях подозреваемых лиц проведено девятнадцать обысков, в результате чего обнаружены самодельные взрывные устройства и части к ним. В общей сложности по делу задержаны шестеро граждан. Возбуждено уголовное дело по факту создания преступной группы и приобретения взрывчатых веществ по предварительному сговору.
Представители СНБ Армении заявили, что обстановке в республике имеет тенденцию к росту террористических и радикальных проявлений. В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста оппозиции в связи с назначением экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.
Российская Газета: последние новости
Суды освободили от уголовной ответственности более 20 тысяч человек В США трое мужчин хотели взорвать дом с иммигрантами Двое помощников шерифа застрелены во Флориде
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство39
ФСБ предотвратила теракты в России119
Скончалась Нина Дорошина186
В Сети всплыли эротические фото Собчак184
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть115
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение