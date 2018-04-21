В Армении предотвращен теракт с использованием взрывчатых веществ

При обыске у подозреваемых лиц обнаружены компоненты взрывного устройства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Службу национальной безопасности республики.

В заявлении говорится, что двое граждан, причастных к Жирайру Сефиляну и членам вооруженной группировки «Сасна црер» (захватившие летом 2016 года полицейский полк в Ереване ), планировали организовать взрывы на транспорте и в общественных местах. Это должно было привести к атмосфере страха и заставить власти пойти на поводу у террористов.

По данным спецслужб, в квартирах и автомобилях подозреваемых лиц проведено девятнадцать обысков, в результате чего обнаружены самодельные взрывные устройства и части к ним. В общей сложности по делу задержаны шестеро граждан. Возбуждено уголовное дело по факту создания преступной группы и приобретения взрывчатых веществ по предварительному сговору.