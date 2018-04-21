Полицейские в аэропорту Пулково задержали двух авиахулиганов

Ирина Волк. «Сотрудникам транспортной полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность граждан в аэропорту „Пулково“, поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту воздушного судна сообщением » Дубай Санкт-Петербург » находятся неадекватные пассажиры", — сообщила официальный представитель МВД России

"По прибытии самолета в Пулково сотрудники полиции установили, что в период перелета двое 35-летних мужчин распивали спиртные напитки. Затем стали оказывать знаки внимания девушке, находившейся на соседнем кресле. 31-летняя женщина не приняла «ухаживания» назойливых кавалеров. В результате возникла ссора, переросшая в словесную перепалку.

Мужчины в грубой форме, используя нецензурную брань, высказывали в адрес пассажирки угрозы убийством и причинением ей тяжкого вреда здоровью. Кроме того, в период посадки самолета в аэропорту «Пулково», на замечания членов экипажа и других пассажиров, злоумышленники отвечали грубостью и не выполняли их требования. Тем самым, они могли причинить вред себе и окружающим", — добавила Ирина Волк.

Отделением дознания ЛО МВД России в аэропорту Пулково возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213 и ч. 1 ст. 119 УК РФ.

После оформления необходимых документов, применив к нарушителям меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, мужчин отпустили.