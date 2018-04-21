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Жителю Правдинска светит 5 лет тюрьмы, год за каждую украденную банку варенья
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Жителю Правдинска светит 5 лет тюрьмы, год за каждую украденную банку варенья 

Вести Калининград 49 минут назад
Фото: Вести Калининград
Полицейские Правдинского района раскрыли преступление. Они поймали 33-летнего мужчину укравшего пять банок с вареньем из кладовой своей соседки в посёлке Домново. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в субботу, 21 апреля.
«Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к хищению ёмкостей со сладостями 33-летнего соседа потерпевшей по подъезду. Воспользовавшись отсутствием хозяев, мужчина сорвал замок и проник в кладовку, где хранились продуктовые запасы хозяйки», — сообщает пресс-служба полиции.
Всего мужчина похитил один литр варенья, ущерб оценили в одну тысячу рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Теперь он может отсидеть тюрьме пять лет, по году за каждую украденную ёмкость со сладостями.
фото: кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон»
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