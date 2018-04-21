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В Тольятти многодетная мать обвиняется в мошенничестве с материнским капиталом
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В Тольятти многодетная мать обвиняется в мошенничестве с материнским капиталом 

Волга Ньюс 28 минут назад
Как установили полицейские, подозреваемая — 30-летняя местная жительница, мать троих несовершеннолетних детей — за вознаграждение приобрела поддельные чеки на покупку детских вещей: коляски, кроватки, одежды, на общую сумму в 100 тыс. рублей, якобы используя средства из материнского капитала.
В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что чеки, которые подозреваемая предоставила в органы социальной защиты, являются бланками строгой отчетности одной из парикмахерских города.
В отношении жительницы города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат», ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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