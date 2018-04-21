В Тольятти многодетная мать обвиняется в мошенничестве с материнским капиталом

Как установили полицейские, подозреваемая — 30-летняя местная жительница, мать троих несовершеннолетних детей — за вознаграждение приобрела поддельные чеки на покупку детских вещей: коляски, кроватки, одежды, на общую сумму в 100 тыс. рублей, якобы используя средства из материнского капитала.

В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что чеки, которые подозреваемая предоставила в органы социальной защиты, являются бланками строгой отчетности одной из парикмахерских города.