В Тольятти многодетная мать обвиняется в мошенничестве с материнским капиталом 

Как установили полицейские, подозреваемая — 30-летняя местная жительница, мать троих несовершеннолетних детей — за вознаграждение приобрела поддельные чеки на покупку детских вещей: коляски, кроватки, одежды, на общую сумму в 100 тыс. рублей, якобы используя средства из материнского капитала.
В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что чеки, которые подозреваемая предоставила в органы социальной защиты, являются бланками строгой отчетности одной из парикмахерских города.
В отношении жительницы города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат», ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.