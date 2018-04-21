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В Ереване заявили о предотвращении теракта
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В Ереване заявили о предотвращении теракта 

РИА Новости 48 минут назад
СНБ АРМЕНИИ СООБЩИЛА, ЧТО ПРЕСЕКЛА ТЕРАКТЫ В ЕРЕВАНЕ И ЗАДЕРЖАЛА ДВУХ ГРАЖДАН, ПЛАНИРОВАВШИХ ВЗОРВАТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 100-150 БОМБ
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