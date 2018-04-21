Псковское строительное предприятие обвинили в мошенничестве на сумме более 30 млн рублей в Новгородской области 

В Великом Новгороде по материалам прокурорской проверки в отношении гендиректора псковского ООО «СК „Возрождение-12“ Дмитрия Гаврилова возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 30 миллионов рублей. Как сообщает сайт „vnnews.ru“ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, работниками ведомства было установлено, что в декабре 2012 года комитет по управлению государственным имуществом администрации Новгородской области заключил с ООО „СК „Возрождение-12“ договор аренды земельного участка на Юрьевском шоссе в Великом Новгороде, на котором организация построила и ввела в эксплуатацию центр обслуживания туристов и шесть гостевых домов. Строительство капитальных объектов недвижимости позволило организации приобрести земельный участок в собственность без проведения торгов по сниженной цене. Так, в сентябре 2015 года ООО „СК „Возрождение-12“ оформило участок в собственность за 5,4 млн рублей, это лишь 20 процентов от его кадастровой стоимости, равной 27,3 млн рублей. После регистрации права собственности находящиеся на земельном участке строения под надуманным предлогом были демонтированы, в настоящее время организация осуществляет там многоквартирную жилую застройку. В августе 2015 года аналогичным способом, минуя торги, организация купила другой земельный участок на Юрьевском шоссе за 2,3 млн рублей при кадастровой стоимости в 11,5 млн рублей. Сейчас на участке также строится многоквартирный дом. На основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственный орган, в отношении гендиректора ООО „СК „Возрождение-12“ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Отметим, учредитель ООО „СК „Возрождение-12“ — Игорь Поляков, директор и владелец псковского строительного холдинга Skandinavia. По данным следователей, ООО „СК „Возрождение-12“ входит в холдинг Skandinavia. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.