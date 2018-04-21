Проломили голову и ограбили: на девушку напали в Ростове‐на‐Дону

В полицию Ростова‐на‐Дону поступила информация о нападении на молодую девушку. Сотрудницу кулинарного магазина неизвестный ударил по голове стальным прутом, после чего забрал телефон и деньги. Злоумышленника вскоре задержали. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Преступником оказался

35-летний

уроженец Краснодарского края , приехавший в Ростов на заработки. На стройке, как признался нападавший, он и взял металлический прут, ставший орудием преступления. Награбленное уже вернули законной владелице, которая находится в больнице с травмой головы.

Как сообщили в пресс-службе