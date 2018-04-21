Проломили голову и ограбили: на девушку напали в Ростове‐на‐Дону 

В полицию Ростова‐на‐Дону поступила информация о нападении на молодую девушку. Сотрудницу кулинарного магазина неизвестный ударил по голове стальным прутом, после чего забрал телефон и деньги. Злоумышленника вскоре задержали. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Преступником оказался
35-летний
уроженец Краснодарского края, приехавший в Ростов на заработки. На стройке, как признался нападавший, он и взял металлический прут, ставший орудием преступления. Награбленное уже вернули законной владелице, которая находится в больнице с травмой головы.
Как сообщили в пресс-службе
ГУ МВД России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Накануне в центре Москвы неизвестный ударил ножом подростка и скрылся.