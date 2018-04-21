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Срочно: По меньшей мере 30 человек убиты в результате нападения на северо-западе Нигерии
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Срочно: По меньшей мере 30 человек убиты в результате нападения на северо-западе Нигерии
ИА Синьхуа
48 минут назад
Комментарии
Лагос, 21 апреля /
Синьхуа
/ — По меньшей мере 30 человек были убиты
в результате нападения неизвестных боевиков на две деревни в штате
Замфара на северо-западе
Нигерии
. Об этом сообщили в субботу в местной полиции. —0—
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