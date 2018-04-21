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Срочно: По меньшей мере 30 человек убиты в результате нападения на северо-западе Нигерии
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Срочно: По меньшей мере 30 человек убиты в результате нападения на северо-западе Нигерии 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Лагос, 21 апреля /Синьхуа/ — По меньшей мере 30 человек были убиты
в результате нападения неизвестных боевиков на две деревни в штате
Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщили в субботу в  местной полиции. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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