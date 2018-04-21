Срочно: По меньшей мере 30 человек убиты в результате нападения на северо-западе Нигерии

Лагос, 21 апреля / Синьхуа / — По меньшей мере 30 человек были убиты в результате нападения неизвестных боевиков на две деревни в штате Замфара на северо-западе Нигерии . Об этом сообщили в субботу в местной полиции. —0—