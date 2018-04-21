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В Индии ввели смертную казнь за изнасилование детей
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В Индии ввели смертную казнь за изнасилование детей 

Lenta.ru 11 минут назад
Фото: Lenta.ru
Правительство Индии утвердило указ о введении смертной казни за изнасилование девочек младше 12 лет. Об этом сообщает The Hindu.
Нововведения являются поправкой к закону о защите детей от сексуальных преступлений (POCSO). Согласно им, минимальным наказанием для насильников станет срок не менее 20 лет, максимальным — пожизненное заключение или смертная казнь. В случае группового изнасилования наказанием будет пожизненное заключение или казнь.
Кроме того, ужесточились наказания за изнасилование девочек младше 16 лет — минимальный срок увеличили с 10 до 20 лет. За изнасилование женщины преступнику дадут минимум 10 лет лишения свободы.
Как сообщает India TV, поправку ввели после нескольких резонансных преступлений сексуального характера в отношении детей. Теперь постановление отправят на одобрение президенту страны Раму Ковинду.
В январе в городе Катхуа было обнаружено тело 8-летней девочки, которую неделю держали в одном из индуистских храмов и насиловали, а позже убили. В ходе расследования выяснилось, что местная полиция прикрывала преступников. Все восемь обвиняемых по этому делу были арестованы.
В апреле в городе Сурат обнаружили тело еще одной девочки от девяти до 11 лет с 86 ранениями. Личность жертвы устанавливается, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Следователи предполагают, что девочку похитили, перед убийством на также подверглась пыткам и насилию.
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