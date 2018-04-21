«Сняла порчу» за 20 тысяч: донские полицейские задержали цыганку-мошенницу

В полицию Новочеркасска обратилась местная жительница. Девушка рассказала стражам порядка, что стала жертвой мошенницы.

По словам потерпевшей, к ней на улице подошла женщина. Незнакомка заверила девушку, что на нее наложена порча. Чтобы снять заклятие, необходимо совершить особый ритуал. Не давая юной дончанке опомниться, цыганка потребовала платок и ювелирные украшения. Девушка послушно выполнила приказ «гадалки».

Цыганка, взяв платок и украшения, совершила некие «магические» действия, после чего вернула вещи дончанке и удалилась.

Лишь придя домой, девушка поняла, что кольцо и серьги остались у «гадалки». Обманутая дончанка обратилась в полицию.

Оперативники смогли быстро установить личность мошенницы и задержать ее. Преступницей оказалась 42-летняя жительница Новочеркасска.

— В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если суд признает женщину виновной в совершенном преступлении, ей грозит до пяти лет колонии.