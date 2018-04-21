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Экс‐главу муниципалитета до смерти избили под Тулой
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Экс‐главу муниципалитета до смерти избили под Тулой 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Тульские следователи завели уголовное дело после гибели бывшего главы муниципального образования «Приупское». В его убийстве подозревают 29-летнего жителя Киреевского района, сообщили в региональном управлении СК.
По версии следствия, в ночь на 20 апреля подозреваемый встретил 59-летнего чиновника на улице, а затем сильно его избил. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Благодаря совместным усилиям сотрудников СК и полиции предполагаемого убийцу удалось задержать по горячим следам. Сейчас правоохранители выясняют его мотивы и обстоятельства преступления.
Подозреваемый задержан, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается
— СК по Тульской области.
На этой неделе суд ЯНАО вынес приговор мужчине, который в ходе семейной ссоры убил своего старшего брата. Он набросился с кулаками на родственника, когда тот начал защищать свою жену.
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