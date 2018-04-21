Экс‐главу муниципалитета до смерти избили под Тулой

Тульские следователи завели уголовное дело после гибели бывшего главы муниципального образования «Приупское». В его убийстве подозревают 29-летнего жителя Киреевского района, сообщили в региональном управлении СК

По версии следствия, в ночь на 20 апреля подозреваемый встретил 59-летнего чиновника на улице, а затем сильно его избил. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Благодаря совместным усилиям сотрудников СК и полиции предполагаемого убийцу удалось задержать по горячим следам. Сейчас правоохранители выясняют его мотивы и обстоятельства преступления.

Подозреваемый задержан, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается