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В Челябинске задержали педофила, напугавшего мальчика в бассейне
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В Челябинске задержали педофила, напугавшего мальчика в бассейне 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Подозреваемый в домогательствах к малолетнему ребёнку в бассейне задержан в Челябинске, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на областную прокуратуру.
Инцидент произошёл в начале апреля в бассейне «Планета Ариант». В душевой взрослый мужчина напугал 9-летнего мальчика, пришедшего на тренировку. Другие подробности случившегося не разглашаются.
Известно, что задержанному 54 года, он работает на одном из заводов города. При этом мужчина является отцом троих сыновей. Причастность челябинца к преступлению уже подтверждена. Он написал явку с повинной, но преступлением свои действия не считает.
Калининский райсуд арестовал предполагаемого педофила на два месяца. В ближайшее время ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
Напомним, под стражей также остаётся так называемый «дядя Серёжа», обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников Лазуренской школы-интерната.
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