Серийного насильника из Отрадного осудили на 14 лет тюрьмы 

Суд в Кировском районе Ленобласти признал виновным гражданина Молдавии в насильственных действиях над несовершеннолетними девочками. Он получил 14 лет колонии и 1 млн рублей штрафа
Как сообщает пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, собранные следственным отделом по городу Кировск доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему гражданину Молдавии. Преступник специально приезжай в Отрадное, чтобы найти новую жертву. Осенью 2017 года он надругался над 17-летней студенткой и 16-летней школьницей.
Отметим, что ранее злоумышленник уже был судим за совершение аналогичных преступлений на территории Ленинградской области, отбывал наказание вплоть до 2014 года, после чего он был депортирован из страны. Однако на родине осуждённый сменил фамилию и вновь вернулся в Россию.