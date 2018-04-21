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Холодильник, болгарка и дрель: в Севастополе задержали вора-строителя
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Холодильник, болгарка и дрель: в Севастополе задержали вора-строителя 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе задержали молодого человека, подозреваемого в краже электротехники из частного дома бывшего работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе местного УМВД.
С заявлением о краже электротехники в полицию обратилась 71-летняя жительница Севастополя. Она оценила нанесенный ей ущерб в 27 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался до этого судимый за кражу 24-летний местный житель, который ранее работал у пострадавшей женщины строителем.
"Он занимался ремонтом на территории ее частного домовладения. На время работы женщина поселила его у себя в доме. За этот период он узнал, где пострадавшая хранит ключи от жилого помещения и другие личные вещи. Спустя некоторое время, когда ремонт закончился, и недобросовестный работник съехал, он решил совершить кражу", — рассказали в пресс-службе.
Дождавшись удобного момента, злоумышленник проник в дом и похитил два холодильника, телевизор, микроволновую печь, болгарку и дрель. Сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества и вернули владелице.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.
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