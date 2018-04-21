Холодильник, болгарка и дрель: в Севастополе задержали вора-строителя

С заявлением о краже электротехники в полицию обратилась 71-летняя жительница Севастополя. Она оценила нанесенный ей ущерб в 27 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался до этого судимый за кражу 24-летний местный житель, который ранее работал у пострадавшей женщины строителем.

"Он занимался ремонтом на территории ее частного домовладения. На время работы женщина поселила его у себя в доме. За этот период он узнал, где пострадавшая хранит ключи от жилого помещения и другие личные вещи. Спустя некоторое время, когда ремонт закончился, и недобросовестный работник съехал, он решил совершить кражу", — рассказали в пресс-службе.

Дождавшись удобного момента, злоумышленник проник в дом и похитил два холодильника, телевизор, микроволновую печь, болгарку и дрель. Сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества и вернули владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.