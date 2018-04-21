В России число осужденных за изготовление взрывчатки возросло в шесть раз за три года

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Число осужденных в России за изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств возросло в шесть раз за последние три года, осужденных за незаконный оборот — в три раза. Об этом свидетельствуют данные статистики, обнародованные судебным департаментом при Верховном суде РФ.

Непосредственно за незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ) в 2015 году были осуждены 658 человек, а в 2017 году — уже 1 тыс. 954 человека. Всего за три года по данной статье приговорены 4 тыс. 94 человека. За изготовление взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ) суды вынесли приговоры 35 преступникам в прошедшем году. По этой статье в 2015 году было осуждено лишь шесть человек, а в 2016 году — уже 30 человек.

Почти 80% осужденных в прошлом году были приговорены к условному наказанию, одна пятая часть — к реальным срокам. 1 тыс. 255 человек дополнительно к основному наказанию получили штраф, 20 отправлены на принудительное лечение, еще один человек был оправдан.

Данные статьи были введены в Уголовный кодекс в декабре 2014 года. Максимальное наказание по ним — лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. При этом добровольно сдавшие взрывные устройства и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной ответственности по данным статьям.

Незаконный оборот оружия

По ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") с 2015 года в России вынесены приговоры 16,6 тыс. человек, еще 2,6 тыс. человек осуждены за незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). Согласно статистике, количество таких приговоров снижается: в 2015 году за незаконный оборот оружия были осуждены 5 тыс. 802 человека, в 2016 году — 5 тыс. 436 человек, а за шесть месяцев 2017 года — 1 тыс. 637 человек.

Портрет изготовителя взрывчатки

Из документов судебного департамента следует, что большинство осужденных по данным статьям УК — граждане России в возрасте от 30 до 49 лет со средним общим и средним профессиональным образованием. Более 60% преступников — трудоспособные граждане, не имеющие определенного заработка, около 20% осужденных — рабочие. Кроме того, приговор по данным статьям вынесен в прошедшем году 136 инвалидам.

Среди осужденных в 2017 году за незаконный оборот оружия было 169 женщин, за продажу взрывчатки — 46 женщин. Одним из изготовителей взрывчатки оказался несовершеннолетний, еще восемь подростков осуждены за их незаконный оборот. По статьям об обороте и изготовлении оружия осуждены 40 несовершеннолетних.