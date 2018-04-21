Жителя Воронежской области осудили на 2 года 10 месяцев колонии за месть таксисту 

Мужчина ограбил водителя, который высадил его родителей. Месть таксисту обернулась для жителя города Лиски сроком в колонии строгого режима. Мужчина получил 2 года 10 месяцев тюрьмы за избиение и грабёж, сообщили в Лискинском районном суде 19 апреля. Лискинец напал на таксиста ночью 7 декабря 2017 года. Незадолго до этого мужчина вызвал машину, чтобы отправить родителей домой после семейного торжества. Праздник отмечали у него дома. Пожилая пара села в автомобиль. По дороге женщина сказала водителю, что заплатит за поездку не больше 50 рублей. Поездка стоила дороже, поэтому таксист высадил пассажиров, не доехав до их дома. Пенсионеры позвонили сыну и рассказали о случившемся. Мужчину разозлил инцидент с таксистом. Той же ночью он подкараулил водителя, избил его и отнял 500 рублей. Таксист вызвал полицейских, которые задержали грабителя. На следствии лискинца обвинили в грабеже с применением насилия (ч. 2 ст. 161 УК РФ). На суде он сказал, что хотел проучить таксиста, который высадил его родителей на полпути ночью зимой. При вынесении приговора суд учел, что ранее мужчина уже был судим за покушение на наркоторговлю (ч. 2 ст. 228.1 УК РФ).