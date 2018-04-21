Жителя Воронежской области осудили на 2 года 10 месяцев колонии за месть таксисту

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В воронежском отделе полиции по вопросам миграции прошли обыски: начальника поймали на взятке

В Воронеже ещё одного полицейского осудили за продажу похоронному бюро данных о покойниках

Воронежский облсуд ужесточил наказание полицейским, осуждённым на 5 и 6 лет за взятку