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Лже-гадалку поймали на снятии порчи в Кичм-городке
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Лже-гадалку поймали на снятии порчи в Кичм-городке 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
30-летняя жительница Нижегородской области убедила вологжанку в том, что на проклятье наложено на нее и деньги вологжанки.
Женщина пришла в дом к пенсионерке в Кичменском городке и попросилась переночевать. Затем стала уверять 79-летнюю женщину в том, что на нее наложена порча. Проклятие необходимо было снять и с денег. Доверчивая пенсионерка вручила завернутые в газету сбережения — 75 тысяч рублей. Затем злоумышленница попросила прилечь потерпевшую и закрыть глаза, а сама в это время прихватив круглую сумму скрылась. Открыв глаза, потерпевшая заметила пропажу сбережений и поняла, что стала жертвой мошенничества.
Вскоре сотрудники полиции установили личность подозреваемой. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество с причинением значительного ущерба. «Гадалку» ждет лишение свободы на срок до 5 лет.
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