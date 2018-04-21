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В Пермском крае мужчина украл из торгового павильона корзину с цветами
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В Пермском крае мужчина украл из торгового павильона корзину с цветами 

АиФ Пермь 29 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Индустриальном районе Перми молодой человек украл из торгового павильона корзину с цветами.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о преступлении, которое произошло в павильоне на улице Стахановская. Неизвестный молодой человек зашёл в торговый зал, взял корзину с цветами и сбежал. Сотрудникам полиции удалось быстро найти грабителя-романтика. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции, по факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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