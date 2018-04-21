В Пермском крае мужчина украл из торгового павильона корзину с цветами 

В Индустриальном районе Перми молодой человек украл из торгового павильона корзину с цветами.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о преступлении, которое произошло в павильоне на улице Стахановская. Неизвестный молодой человек зашёл в торговый зал, взял корзину с цветами и сбежал. Сотрудникам полиции удалось быстро найти грабителя-романтика. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции, по факту грабежа возбуждено уголовное дело.