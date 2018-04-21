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Последний пассажир: в центре Нефтекамска зарезали таксиста
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Последний пассажир: в центре Нефтекамска зарезали таксиста 

ufa1.ru 41 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Минувшей ночью, 20 апреля, в Нефтекамске на улице Ленина прохожие заметили заведенную открытую машину, а когда подошли поближе, то их взору предстала жуткая картина. Около легковушки лежал окровавленный мужчина.
— Вызвали скорую и полицию, — сообщил источник Ufa1.
Как стало известно позже, мужчину, который работал таксистом, — зарезали. Несмотря на то что медики приехали оперативно, как-то помочь мужчине уже было невозможно. Врачам оставалось только констатировать смерть.
Душегуба удалось задержать полицейским, им оказался 21-летний житель Агидели. Сейчас дело передано в республиканский Следственный комитет.
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